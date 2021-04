Fouten in milieueffectrapport Schiphol, groei nu niet mogelijk

Er staan verschillende fouten in het milieueffectrapport van luchthaven Schiphol. Met name op het gebied van uitstoot van stikstof en CO2 en qua geluidshinder zijn berekeningen voor het huidige gebruik van de luchthaven niet op orde. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Volgens de commissie is het onzeker of een nieuw luchthavenverkeersbesluit Schiphol kan worden genomen. Daarmee lijkt het ook onzeker of Schiphol zijn beoogde groei kan realiseren.