Tesla-baas: automatische piloot stond uit bij dodelijk ongeluk

Tesla-baas Elon Musk wijst de beschuldiging van de hand dat er sprake was van een zelfrijdende auto bij het ongeluk met een Tesla afgelopen weekend. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Volgens de data die het bedrijf tot dusverre heeft kunnen inzien, had het voertuig de automatische piloot niet ingeschakeld, meldde de topman op Twitter. Musk meldde ook dat voor de auto niet de optie voor volledig zelfstandig rijden was aangeschaft.