In Gondar in Ethiopië leeft een flinke joodse gemeenschap. Er is veel armoede onder deze groep. Veel Ethiopische joden werken als schoonmaker of verhuren zich als dagarbeider. De Hatikvahsynagoge vormt het centrale punt voor de gemeenschap. De synagoge is niet alleen in gebruik voor lessen Hebreeuws, maar er vindt ook medische hulpverlening en voedselvoorziening plaats. Veel van de joden zien er naar uit om naar Israël te vertrekken. beeld AFP, Eduardo Soteras