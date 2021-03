SoftBank en chipbedrijven helpen Nikkei herstellen

De aandelenbeurs in Tokio toonde maandag herstel, na de zware koersval op vrijdag. Vooral techinvesteerder SoftBank was in trek. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de beursgang van verhuurder van kantoorruimte WeWork, waarin SoftBank een groot belang heeft, weer een stap dichterbij is gekomen. Ook de chipbedrijven werden weer opgepikt dankzij het koersherstel in de Amerikaanse chipsector.