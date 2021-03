Cuomo trekt onderzoeksleider seksueel wangedrag terug na kritiek

Een advocatenbureau gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen van seksueel ongewenst gedrag aan het adres van gouverneur Andrew Cuomo van de Amerikaanse staat New York. Cuomo stelde in eerste instantie zelf iemand aan om onderzoek te doen, maar kwam daar na kritiek vanuit de Amerikaanse politiek op terug. De gouverneur stelde in een verklaring over de aantijgingen dat hij „nooit bedoelde om iemand te beledigen of schade te berokkenen”.