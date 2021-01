KPN opent boeken voor slotkwartaal coronajaar 2020

Telecomconcern KPN presenteert woensdag zijn resultaten over het vierde kwartaal en heel 2020. Dan wordt duidelijk of het telecombedrijf nog steeds tegenwind blijft voelen door de coronacrisis. In het derde kwartaal bleken bedrijven terughoudender te zijn met uitgaven voor telecomdiensten. Over de eerste negen maanden van 2020 en in het derde kwartaal gingen de opbrengsten dan ook omlaag. Daar staat tegenover dat voor al het thuiswerken veel dataverkeer nodig is.