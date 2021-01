De Britse minister belast met het vaccinatieprogramma, Nadhim Zahawi, heeft opgeroepen nog geen zomervakantie te boeken. Hij zei dat het nog te vroeg is om dat te doen, want er liggen 37.000 mensen in het ziekenhuis met het gevreesde virus. Dat zou betekenen dat naar schatting in ruim een vijfde van de ziekenhuisbedden in het land een coronapatiënt ligt. Volgens Zahawi kunnen we nu nog niet over de zomer gaan speculeren.