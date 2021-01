EU-Ombudsman start onderzoek naar geheimhouding vaccincontract

De Europese Ombudsman is een onderzoek begonnen naar de weigering van de Europese Commissie om het contract met AstraZeneca openbaar te maken dat zij namens de EU-landen afsloot voor de levering van 400 miljoen coronavaccins. Dat schrijft de klachteninstantie aan de organisatie Corporate Europe Observatory (CEO), die tevergeefs via een soort WOB-procedure inzage had gevraagd in het contract met AstraZeneca en andere documenten die inzicht geven in hoe de onderhandelingen zijn verlopen.