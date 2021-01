Open school

Vrijwel elke ouder van een basisschoolleerling zal het ermee eens zijn: het geven van thuisonderwijs is niet gemakkelijk. Integendeel: de druk op ouders is groot. De combinatie van thuisonderwijs, werk en huishouden groeit menig ouder boven het hoofd. Deze vrijdag zou het OMT met een advies komen over het openstellen van het basisonderwijs per maandag 25 januari. Volgende week neemt het kabinet –demissionair of niet– een besluit.