Rampjaar voor bierbrouwers, met name in de horeca

Voor bierbrouwers was 2020 een „rampjaar”. De bierverkoop daalde op jaarbasis met 14 procent. In de horeca en de evenementenbranche was zelfs sprake van een daling met 58 procent, vooral door de horecasluiting en het afzeggen van evenementen vanwege de coronacrisis. Branchevereniging Nederlandse Brouwers vreest dat de pijn nog niet geheel geleden is.