Van Ark wil lijst onveilige stoffen in voedingssupplementen

Onveilige stoffen in voedingssupplementen worden voortaan op een nationale lijst gezet, schrijft minister Tamara van Ark (Medische zorg) aan de Tweede Kamer. Ze wil die lijst opnemen in de Warenwet, waarin regels zijn vastgelegd voor voedselveiligheid. De lijst is nodig omdat er „met enige regelmaat” onveilige voedingssupplementen worden verkocht „die gezondheidsschade bij gebruikers kunnen veroorzaken”. De supplementen, zoals vitaminepillen, kunnen bijvoorbeeld leiden tot „maagdarmklachten, hoofdpijn en duizeligheid tot hartklachten en hersenbloedingen”.