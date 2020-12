Ambitieus plan Brussel voor vergroening transport

In 2030 moeten er minstens dertig miljoen emissievrije auto’s in de EU rondrijden, en drie miljoen openbare oplaadpunten zijn. Het hogesnelheidstreinverkeer moet verdubbelen de komende tien jaar. In 2035 moeten er emissievrije zeeschepen op de markt zijn, en in 2050 grote vliegtuigen die geen CO2 uitstoten. Het goederenvervoer per trein moet in 2050 zijn verdubbeld, stelt vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie voor.