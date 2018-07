Prins Harry bij receptie in Amsterdam

De Britse prins Harry is maandag aanwezig geweest bij een receptie in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. De hertog van Sussex was daar op uitnodiging van Peter Wilson, de Britse ambassadeur in Nederland.

Tijdens de receptie had Harry talloze ontmoetingen met andere aanwezigen. Zo maakte hij een praatje met het Nederlandse Invictus Games-team, die hij in oktober wellicht terugziet wanneer het door Harry opgezette sportevenement wordt gehouden in Sydney.

De prins ontmoette ook de burgemeesters van Den Haag en Amsterdam, Pauline Krikke en Femke Halsema. Verder had hij een gesprek met turner Epke Zonderland en oud-rolstoeltennisster Esther Vergeer.

Harry is in Nederland voor de internationale aidsconferentie AIDS 2018. Hij nam eerder maandag deel aan een discussie met jongeren over de ervaringen van jongeren die door hiv zijn getroffen in zuidelijk Afrika. Daar was ook prinses Mabel bij aanwezig.