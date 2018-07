VDL neemt Siemens Hengelo over

Siemens Hengelo wordt overgenomen door het Nederlandse industriële concern VDL. Daarover hebben de bedrijven een intentieovereenkomst gesloten. Met de plannen kunnen in ieder geval 400 van de 470 banen worden behouden. VDL gaat zijn best doen om ook de rest van het personeel binnenboord te houden.

Bij de locatie van Siemens in Hengelo worden onder meer gasturbines gebouwd. Ook is het bedrijf een belangrijke leverancier van onderdelen voor chipmachinemaker ASML. Siemens kondigde in november vorig jaar aan de vestiging op termijn te willen sluiten. Het Duitse industrieconcern wees daarbij op de moeilijke omstandigheden in de olie- en gasmarkt en wil zich meer gaan richten op duurzame energie.

Maar nu lijkt de boel dus gered. Er moet nog wel een boekenonderzoek plaatsvinden en ondernemingsraden en de mededingingsautoriteit moeten nog akkoord gaan met de deal. VDL verwacht dat in het laatste kwartaal van dit jaar de uitkomst van het traject bekend is.

Meerjarige werkgaranties met Siemens en ASML zijn ook onderdeel van de deal. Daarmee kunnen de 400 medewerkers voor in ieder geval vier jaar aan de slag blijven. „Uiteraard gaan we hard ons best doen om nieuw werk, zoals andere product-marktcombinaties, voor de overige ongeveer 70 medewerkers te creëren. Een andere mogelijkheid is dat wij hen elders bij VDL proberen onder te brengen”, zegt president-directeur Willem van der Leegte van VDL.

Vakbond De Unie is blij met de overname door VDL, vooral omdat het personeel over kan naar de nieuwe werkgever. Ook bij CNV noemen ze het Eindhovense VDL een „goede naam”. De bonden worden later op vrijdag verder bijgepraat over de plannen.

De voorgenomen sluiting van de locatie in Hengelo hing samen met een bredere reorganisatie bij Siemens waarbij duizenden arbeidsplaatsen verloren gaan. Tientallen medewerkers in Hengelo gingen in november vorig jaar nog naar Den Haag met een petitie. Zij wilden dat de landelijke politiek zich hard zou maken voor behoud van de productielocatie. Omdat ook toeleveranciers hard geraakt zouden worden door sluiting, stonden volgens de aanbieders van de petitie in totaal tussen de 1500 en 2000 banen in Twente op het spel.