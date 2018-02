Teeltvloeren koelen in Saudi-Arabië

Toen de vraag in Nederland als gevolg van de crisis afnam, zag ErfGoed uit Moerkapelle kansen op de buitenlandse markt. Nu worden in zeker twintig landen teeltvloeren voor potplanten geleverd. En daar blijft het niet bij. „Er is vraag genoeg.”

In 1958 begon Hans de Jong zijn eigen loonbedrijf in Krimpen aan de Lek. Hij spitte met de hand in de wintermaanden de teeltaarde in kassen om. De schop werd later een spitmachine en vervolgens een kleine tractor, totdat in de jaren tachtig de substraatteelt zijn intrede deed. Er kwamen daardoor resten kunstmest in het oppervlaktewater terecht. Toen de waterschappen terugdringing van de vervuiling eisten, gaf dat een duw in de richting van de ontwikkeling van het gesloten telen.

Hugo Paans, nu directeur-eigenaar, trad in 1986 in dienst bij het loonbedrijf. In 1992 nam hij met de zoon van De Jong de onderneming over. Sinds 1997 legt het bedrijf zich steeds meer toe op de verkoop en aanleg van teeltvloeren onder de naam ErfGoed. „Dat geeft precies aan waar we voor staan. Als team gaan we zorgvuldig om met de grondstoffen die ons zijn geschonken”, aldus de directeur, die in zijn werkkamer op een bord aan de wand de tekst ”Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen” heeft hangen.

Op smaak

ErfGoed ontwikkelde een verticaal afwaterende teeltvloer, waarop een aantal patenten van toepassing is. Al het overtollige water wordt opgevangen, zo nodig ontsmet, ‘op smaak’ gebracht en hergebruikt. De ondergrond is waterdicht, daarboven bevindt zich een drainagesysteem en daarop een laag gesteente. Op een speciaal geweven en poreus doek staan de potplanten. Water wordt op maat aan- én afgevoerd, met de juiste voedingsstoffen.

„En dat alles afgestemd op de plant”, aldus Paans. „Net als bij baby’s en kleine kinderen. Die geef je als ze klein zijn ook niet dezelfde voeding als bij het opgroeien.” Een computergestuurd systeem regelt alle stadia van het groeiproces.

In de loop van de jaren zijn er steeds nieuwe vindingen toegevoegd. „Meestal op verzoek van de telers, maar zeker ook door innovaties die hier in het laboratorium en de proeftuin zijn bedacht. Zo wilden telers over de vloer kunnen rijden en ontstond de vraag naar verwarming. In Saudi-Arabië, waar we ook kassen van teeltvloeren hebben voorzien, is het juist andersom. Daar kunnen we de vloer koelen.”

Aanpakkers

In het najaar van 2008 zag Paans, als gevolg van de crisis, de verkoop teruglopen. „In samenspraak met en instemming van het personeel is besloten ons meer op het buitenland te richten.” De internationale aanpak heeft succes. „We hebben niemand hoeven te ontslaan en uiteindelijk viel het effect van de crisis mee.” De laatste jaren treedt er in de groei een versnelling op. Zo verdubbelde de omzet van 2017 jaar ten opzichte van 2016. ErfGoed is nu in ruim twintig landen actief. In Canada werd onlangs een vestiging geopend.

In een aantal landen heeft het bedrijf een eigen machinepark. Paans: „Die zijn heel belangrijk voor het egaliseren van de ondergrond en aanleggen van de vloeren.” Dit laatste gebeurt in het buitenland onder leiding van eigen specialisten. Meer van deze zogenaamde supervisors heeft hij de komende jaren hard nodig. „Flexibele en handige aanpakkers met een zekere mate van zelfredzaamheid.”

Streng

De grote buitenlandse vraag naar teeltvloeren verklaart Paans vanuit efficiencyoogpunt. „Niet omdat de milieueisen daar in alle gevallen zo streng zijn, maar onze vloeren besparen water en kunstmest. En natuurlijk is het belangrijk dat je de teelt precies kunt regelen.”

Als hij aangeeft uit Nederland te komen, gaan op veel plaatsen deuren open. Zeker 60 procent van de omzet komt nu uit het buitenland. „Er is grote belangstelling uit China, Rusland en uit andere landen. Daarnaast zien we gaandeweg steeds meer interesse ontstaan in de groentesector. Dat is belangrijk, gezien de voedselschaarste.” Verdere groei is geen doel op zich. „We proberen die te beperken tot zo’n 10 procent per jaar.”

bedrijfsgegevens

Bedrijf: ErfGoed in Moerkapelle

Sinds: 1958 (toen loonbedrijf De Jong)

Aantal medewerkers: circa 40

Omzet 2017: 12 miljoen euro