Solliciteren in coronatijd vereist discipline

Een landelijke ontslaggolf lijkt de komende maanden onafwendbaar. De ontslagboete voor bedrijven die overheidssteun ontvangen wordt namelijk geschrapt. Nieuw werk vinden is zeker in deze tijden een lastige opgave vanwege de concurrentie van al die mensen die eveneens hun congé hebben gekregen.

Sinds 2017 geeft Jannie van der Mark (48) als loopbaancoach bij de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) een-op-een-trainingen aan mensen die op zoek zijn naar een baan. „Dat is vooral maatwerk”, vertelt Van der Mark. „Als er de komende maanden inderdaad veel ontslagen vallen, gaan we bij de RMU sollicitatietrainingen in groepsvorm geven. Want dan zullen veel meer mensen zich afvragen wat ze precies moeten doen nu ze zijn ontslagen.”

In sommige sectoren – zoals de horeca en de toerismesector– hebben al veel mensen hun baan verloren. En daar zal het volgens Van der Mark niet bij blijven. „Veel tijdelijke contracten zijn niet verlengd. Veel studenten en parttimers hebben daarom nu al geen baan meer. Als een bedrijf kan aantonen dat het bedrijfseconomisch noodzakelijk is, zullen ook mensen met een vaste aanstelling kunnen worden ontslagen. Die groep zal in de komende maanden steeds groter worden.”

Steeds meer mensen zullen dus gaan ervaren dat het vinden van nieuw werk zeker niet makkelijk is. Daarom adviseert Van der Mark om de discipline er vooral in te houden. „Om die reden prikkel ik mensen vaak. Dan vraag ik: Zoek je werk voor 40 uur per week? Probeer dan ook 40 uur per week naar zo’n functie te zoeken. Natuurlijk lukt dat haast niemand, maar ik wil mensen hiermee vooral laten zien dat een baan zoeken behoorlijk veel inspanning vereist en de nodige moeite kost.”

Buddy

Van der Mark raadt dan ook iedere werkzoekende aan om een buddy te zoeken. „Eigenlijk heeft een persoon die werk zoekt de zwaarste baan ter wereld. Het vinden van een passende functie is niet eenvoudig. Het kan heel goed voorkomen dat iemand meerdere afwijzingen per week voor zijn kiezen krijgt. Dat is moeilijk, want feitelijk staat zo’n persoon er alleen voor. Daarom is het belangrijk steun te zoeken bij een goede vriend of vriendin. Hij of zij kan een luisterend oor bieden en ook helpen te motiveren.”

Vanwege de maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken gaat solliciteren in deze tijden een stuk lastiger. Een normaal sollicitatiegesprek is in de huidige anderhalvemeter samenleving vrijwel onmogelijk geworden. Veel bedrijven kiezen er daarom voor om via Skype, Teams of Zooms te videobellen met de kandidaat.

Deze ontwikkeling maakt het voor veel werkzoekenden nog lastiger om aan een baan te komen. Vooral oudere mensen die een langere tijd voor dezelfde werkgever hebben gewerkt, zullen met deze vorm van solliciteren nog nooit te maken hebben gehad. Toch ziet Van der Mark ook voordelen. „Tijdens het videobellen zit de sollicitant in de eigen vertrouwde omgeving. Daarnaast scheelt het de stress om de locatie te vinden en daar op tijd te arriveren.”

Vouwen

Hoe het gesprek ook plaatsvindt, het is en blijft een sollicitatiegesprek. „Het is dus van belang dat een sollicitant zich net zo goed voorbereid als bij een normaal sollicitatiegesprek”, benadrukt Van der Mark. „Verdiep je dus in het bedrijf en in de vacature. Schrijf ook de vragen die je wilt stellen van tevoren op. Daarbij zeg ik vaak: niet alleen de handen uit de mouwen, maar ook vouwen. Ook tijdens een sollicitatieprocedure mag er om hulp worden gebeden.”