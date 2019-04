SGP wil Nederlands veto tegen verbod pulsvisserij

Als het Europees Parlement dinsdag definitief instemt met een verbod op pulsvissen (vissen met stroomstootjes), moet Nederland zijn veto uitspreken over het nieuwe Visserijfonds en de Europese begroting.

Dat zei SGP’er Roelof Bisschop donderdag tijdens een landbouw- en visserijoverleg in de Tweede Kamer. Hij spreekt van „de nucleaire optie, een uiterste redmiddel.”

In februari werden onderhandelaars van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten het eens over een verbod op de pulsvisserij, als onderdeel van een pakket regelingen voor de sector. Dinsdag geeft het Europees Parlement naar verwachting zijn fiat aan het akkoord. Daarna spreken de lidstaten zich nog uit.

Of het kabinet bereid is het pulsverbod te blokkeren, valt te bezien. „Het kabinet zegt pal te staan voor de belangen van Nederlandse vissers, dus dan heeft het wat uit te leggen als het geen veto uitspreekt”, zegt Bisschop.

Het Kamerlid wil van minister Schouten (LNV) ook weten hoe strak zij een eventueel verbod gaat handhaven. Vissers moeten hun kotters ombouwen naar de verouderde boomkortechniek –met „files voor de werf” tot gevolg– terwijl de Europese Commissie al in 2020 met een evaluatierapport over de pulsvisserij komt.

De techniek wordt momenteel wetenschappelijk beoordeeld op onder meer milieu-effecten. Bisschop denkt dat het rapport wel eens gunstig kan uitpakken. Hij voelt zich gesterkt door een brief van EU-commissaris Vella (Visserij). Die schreef onlangs in reactie op een brandbrief van Nederlandse parlementariërs van SGP, VVD, PVV, CDA, CU en FVD positief over de pulsvisserij.

Nederland zou het pulsverbod ook kunnen voorleggen aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, zegt Bisschop. Volgens hem komt het verbod voort uit „pure politieke motieven, zonder enige redelijke grond.”