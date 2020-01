Sector zeer bezorgd over oprukken vogelgriep

De Nederlandse pluimveehouderij maakt zich „grote zorgen” over het feit dat in het oosten van Europa steeds meer uitbraken van vogelgriep worden gemeld. Maandag dook de zeer besmettelijke, bestrijdingsplichtige variant N5H8 voor het eerst deze winter op in Duitsland.

„De zorgen zijn erg groot”, zei voorzitter Eric Hubers van de LTO-vakgroep Pluimveehouderij dinsdag desgevraagd. De sector is in afwachting van een besluit van minister Carola Schouten van Landbouw op zijn verzoek om in Nederland uit voorzorg een ophokplicht voor pluimvee in te stellen. Vorige week vond de minister het daarvoor nog te vroeg.

Maandag kwam de deskundigengroep dierziekten, die het ministerie adviseert, bij elkaar om het risico op het overslaan van de gevreesde ziekte naar Nederland te beoordelen. De deskundigen hebben een advies uitgebracht maar Schouten heeft daarop nog een aanvulling gevraagd, zei haar woordvoerster dinsdagochtend. De bewindsvrouw neemt op zijn vroegst eind van de dag een besluit over eventuele maatregelen.

Als de hoogpathogene (zeer besmettelijke) variant van het virus in Nederland opduikt, vreest de pluimveehouderij grote schade doordat landen hun grenzen sluiten voor Nederlandse producten. „Ook maatschappelijk gezien en vanwege dierenwelzijn vinden we tijdig ingrijpen van groot belang”, meldde koepelorganisatie Avined eerder.

Bij een ophokplicht mogen boeren en particulieren pluimvee niet langer buiten laten lopen. De maatregel was twee jaar geleden voor het laatst van kracht. Dat Schouten niet te vroeg zo’n maatregel wil nemen heeft te maken met pluimveehouders met een vrije uitloop voor hun kippen. Na 16 weken ophokken mogen zij hun eieren niet meer onder het label uitloop-ei verkopen. Dat levert hen economische schade op.

Wilde gans

Het virus werd in Duitsland aangetroffen bij een dode, wilde kolgans niet ver van de Poolse grens. Dat heeft de deelstaat Brandenburg maandag bekendgemaakt. Volgens het ministerie van consumentenbescherming is de kans gering dat het virus van wilde vogels overgaat op pluimvee.

Op 31 december vond een uitbraak van het virus plaats in Polen. Sindsdien verspreidde het virus zich naar Hongarije, Slowakije en Roemenië. In het weekeinde kwam daar Tsjechië bij en maandag Duitsland. Ook Oekraïne meldde maandag bij de wereldwijde diergezondheidsorganisatie OIE een uitbraak van vogelgriep N5. Het is nog niet bekend of het hier om de variant N5H8 gaat.

Ruiming

Een eerdere uitbraak van H5N8 in de winter van 2016/2017 leidde in Duitsland tot de ruiming van honderdduizenden vogels. Trekvogels hadden het virus vanuit Azië meegenomen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft transporteurs verplicht om wagens voor het vervoer van vogels of broedeieren, die leeg terugkeren uit Tsjechië, Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en alle landen buiten de Europese Unie onmiddellijk na binnenkomst in Nederland nogmaals te reinigen en te ontsmetten.