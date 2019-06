Planbureau: nog te veel chemie in landbouw

Telers en afnemers van gewassen, alsook leveranciers van bestrijdingsmiddelen, zijn er onvoldoende in geslaagd om het gebruik van chemische middelen terug te dringen. Volgens onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is de afgelopen jaren wel vooruitgang geboekt, maar zijn de doelen op het gebied van waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald.

De overheid heeft in 2013 maatregelen aangekondigd om in 2023 te voldoen aan de internationale eisen voor milieu, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden met betrekking tot gewasbescherming. Uit een tussenevaluatie blijkt dat onder meer de biodiversiteit in het agrarisch gebied achteruitgaat.

De waterkwaliteit is onvoldoende verbeterd, aldus het PBL vrijdag. De doelstelling was om het aantal overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen met 50 procent te verminderen ten opzichte van 2013. Dat bleef in 2017 echter steken op 15 procent.

Ook kan de arbeidsbescherming beter. Een kwart van de telers blijkt zijn personeel niet in te lichten over de risico’s van het werken tussen gewassen die met bestrijdingsmiddelen zijn behandeld. De overheid kan daar ook meer werk van maken, want de inspectie SZW voerde bijna geen inspecties uit die gericht waren op gewasbescherming. Het PBL vraagt zich tevens af of de voorlichting over gewasbeschermingsmiddelen door onder meer de leveranciers wel voldoende is.

Het onderzoeksbureau suggereert de instelling van een plafond voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat kan de sector aanzetten tot innovatie en het gebruik van alternatieven, aldus het PBL.

LTO, Glastuinbouw Nederland, KAVB en NFO reageren kritisch. Volgens de telersorganisaties schets het PBL een eenzijdig beeld. Zo lag het „daadwerkelijk gemeten aantal normoverschrijdingen” in oppervlaktewater al in 2017 de helft lager dan in 2013. Ook „versimpelt” het PBL de beoordeling van de biodiversiteit door alleen te kijken naar akkerranden en het middelengebruik.

Verder beoordeelt het PBL alleen maatregelen die in 2012 al beschikbaar waren, terwijl nadien een „gigantische innovatie” heeft plaatsgevonden. „De praktijk is veel verder met duurzame gewasbescherming dan het rapport doet voorkomen.”