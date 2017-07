Nederlandse vissers putten hoop uit Vlaams visrecht bij Engeland

Het 17e-eeuwse privilege dat vissers uit Brugge het ”eeuwig” recht geeft om in Brits water te vissen, biedt mogelijk ook kansen voor Nederlandse vlagkotters. Brancheorganisatie VisNed vindt het in ieder geval de moeite waard om de rechtsgeldigheid van het eeuwenoude document „juridisch na te pluizen”, laat directeur Pim Visser weten.

Ook Job Schot uit Tholen, schipper-eigenaar van de in Zeebrugge (de zeehaven van Brugge) geregistreerde kotter Z-201, is enthousiast. Vanaf zijn vakantieadres heeft hij donderdagmiddag zijn Belgische advocaat gebeld. „Wat het voor ons gaat betekenen, weet mijn advocaat nog niet. Positief is dat onze NV volledig Belgisch is. Al met al is het afwachten”, zegt Schot.

Privilege uit 1666: Belgen mogen ”eeuwig” vissen onder Britse kust

Schot vist met zijn kotter een groot deel van het jaar dicht onder de Britse kust op onder meer schol, sint-jakobsschelpen, tarbot, zeeduivel, griet en rog. Hij had al eerder gehoord over het bestaan van een oud privilege en had er bij de Vlaamse visserijautoriteiten ook al navraag naar gedaan. „Die wisten van niets, ze kenden alleen het verdrag uit 1964.”

Met dat laatste doelt de Zeeuwse visser op de zogeheten Conventie van Londen, die vissers uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en België het recht geeft om in de Britse territoriale wateren te vissen, om precies te zijn in de strook tussen 6 en 12 zeemijl uit de kust (grofweg 11 tot 22 kilometer). Het verdrag dateert van vóór het toetreden van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Unie. Zondag maakte de Britse milieuminister Michael Grove bekend dat zijn land het verdrag gaat opzeggen om te voorkomen dat vissers van het continent er over twee jaar, als de brexit een feit is, op kunnen terugvallen. Het VK koerst er zelfs op aan om de hele exclusieve economische zone (EEZ, tot 200 mijl uit de kust) te claimen voor zijn eigen vissersvloot.

De Belgische vissersvloot is sterk afhankelijk van de Britse wateren. Volgens het in Urk uitgegeven Visserij Jaarboek 2017 bestaat de Belgische vissersvloot uit 75 schepen, waarvan er 40 zijn geregistreerd in Zeebrugge. Een kleine 30 Belgische vissersschepen zijn in Nederlandse handen.

De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois presenteerde woensdagavond op televisie een oorkonde uit 1666, waarin de Engelse koning Karel II aan vissers uit Brugge eerdergenoemd privilege verschaft. VisNed-directeur Pim Visser noemt het opduiken van het privilege goed nieuws voor alle vissers onder Belgische vlag, die in Brugge wonen of gevestigd zijn. „Dus ook voor alle rechtspersonen gevestigd in (Zee)Brugge, die de visserschepen in eigendom hebben. Het document is een troef in de onderhandelingen. Het moet juridisch nageplozen worden, maar het is heel hoopvol want het Britse recht kent veel aanknopingspunten in oude afspraken, verdragen en bepalingen.”

Volgens Visser kan het verdrag zelfs een rol gaan spelen bij de brexitonderhandelingen. Een alliantie van visserijorganisaties uit negen Europese landen, onder voorzitterschap van Nederland, wil dat EU-vissers na de brexit vrije toegang houden tot de Britse EEZ. In ruil daarvoor zouden de Britten de vis die ze zelf vangen, zonder importtarieven naar Europa kunnen blijven exporteren.

Het document uit 1666 bevestigt volgens Visser dat de Europese en Britse visserijen al honderden jaren met elkaar vervlochten zijn. „De Noordzee is echt een gezamenlijk beheerde en ge-exploiteerde zee. Die is geen eigendom van het ene of het andere land, de Noordzee is van ons allen. Bovendien hebben wij ook dit onderdeel van de schepping slechts te leen gekregen.”

