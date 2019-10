Landbouw en politiek in Zeeland zoeken dialoog met boerenlunch

Met elkaar in gesprek blijven is de beste manier om de problemen van de boeren op te lossen, zullen ze in Zeeland denken.

Daarom gingen agrariërs en Statenleden vrijdag in het provinciehuis in Middelburg met elkaar in dialoog tijdens een door boerenorganisaties verzorgde lunch met Zeeuwse streekproducten. Statenleden en vertegenwoordigers van landbouworganisatie ZLTO en het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) bespraken de problemen door het stikstofbeleid.

Eerst houden commissaris van de Koning Han Polman en ZAJK-voorzitter Joris Baecke een praatje, waarin zij het belang van de agrarische sector voor Zeeland onderstrepen. Maar Baecke zegt ook dat de boeren al veel hebben gedaan om het milieu te ontzien. „Geef ons de tijd om al die investeringen terug te verdienen.”

Melkveehouderij

Die inspanningen die de boeren zich hebben getroost, worden weleens vergeten, vertelt Pieter de Ruijter aan een tafeltje. Samen met zijn broer runt hij in Scharendijke op Schouwen-Duiveland een melkveehouderij met 260 koeien. „Weet je, de stikstofproblematiek speelt in Zeeland veel minder dan in de rest van het land. Zeeland is van oudsher een akkerbouwprovincie.”

Zoetwater

Op Schouwen-Duiveland is vooral het gebrek aan voldoende zoetwater voor de landbouw een groot probleem. Daarom is Agrarisch Schouwen-Duiveland, een afdeling van de ZLTO, met de gemeente een soort proeftuin begonnen waarin wordt gezocht naar manieren om regenwater altijd te kunnen vasthouden. „Regenwater is zoet, maar het valt vaak op de momenten dat je het niet nodig hebt: tijdens het oogsten of in de winter.”

SGP-Statenlid Kees van den Berge vult aan: „Het zoetwaterprobleem in Zeeland is gigantisch. Het is niet voor niets dat in het coalitieakkoord dit onderwerp tot een van de speerpunten van het beleid is uitgeroepen.”

De boeren hunkeren volgens Van den Berge in de eerste plaats naar een stukje waardering, want daar ontbreekt het vaak aan in de samenleving. De Ruijter: „Vergeet niet dat boeren al heel veel maatregelen hebben genomen voor het milieu. Dat is onderbelicht.”

Innovatie

Van den Berge, De Ruijter en ook het Zeeuwse SGP-bestuurslid Hans van den Dorpel zijn blij dat politiek en boeren in de provincie met elkaar de dialoog aangaan. „We hebben elkaar nodig”, concludeert Van den Berge, „maar de oplossing voor een toekomstbestendige agrarische sector zit in innovatie. We moeten naar een landbouw die aantrekkelijk blijft voor de jongste generatie boeren, waardoor de consument ook straks mooie producten van eigen bodem kan eten.”

Dat de boeren het moeilijk hebben, staat vast, zegt De Ruijter. „Ik weet dat een op de drie Zeeuwse boeren onder het bestaansminimum leeft.”