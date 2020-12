Lagere verkoop tweedehandsauto’s in november

De verkoop van tweedehandsauto’s door autobedrijven aan consumenten is in november gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Volgens cijfers van brancheorganisaties BOVAG en RDC nam de verkoop met ruim 9 procent af tot 99.276 occasions.

In de zomermaanden werd op het vlak van occasions nog record na record verbroken, onder meer omdat veel mensen een vanwege corona een gebruikte auto aanschaften als alternatief voor het openbaar. Vorige maand was de eerste daling van de verkopen sinds mei, aldus BOVAG en RDC. Particulieren onderling verhandelden vorige maand ook minder gebruikte personenwagens: 54.740 stuks, oftewel 12 procent minder dan in november 2019.

In de eerste elf maanden van dit jaar verkochten autobedrijven 1.185.061 tweedehands personenauto’s, bijna 10.000 meer dan een jaar eerder. Van consument naar consument werden tot en met november zo’n 52.000 occasions meer verhandeld, met een totaal van 681.075. Het is daardoor aannemelijk dat er in heel 2020 voor het eerst in totaal meer dan 2 miljoen gebruikte auto’s van eigenaar wisselen gedurende één kalenderjaar, zeggen de organisaties.