Lagere stroomprijzen raken energieproducent Vattenfall

De Zweedse energieproducent Vattenfall heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een lagere omzet behaald, onder druk van gedaalde stroomprijzen en minder vraag naar energie. De nettowinst viel veel lager uit dan een jaar eerder. Dat kwam vooral omdat Vattenfall, eigenaar van het voormalige Nuon, grote afschrijvingen deed op kolencentrales.

De opbrengsten daalden in de periode tot en met eind september met 4 procent tot bijna 115 miljard Zweedse kroon. Dat is omgerekend meer dan 11 miljard euro. Doordat het in landen als Nederland en Duitsland relatief zonnig en winderig was, stonden de prijzen voor elektriciteit en gas onder druk. Daarnaast zorgde het vrij warme weer voor minder vraag naar energie. Daar kwam nog de coronacrisis bovenop.

De nettowinst bedroeg 2 miljard kroon. Dat was 14,4 miljard kroon in de eerste negen maanden van 2019. Het is de laatste cijferpublicatie van Vattenfall onder leiding van topman Magnus Hall. Hij wordt per 1 november opgevolgd in de hoogste functie bij de energiereus door Anna Borg. Zij is nu nog de financieel directeur.