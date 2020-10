‘Investeerders azen op Duits fietsenmerk Canyon’

Het Duitse fietsenmerk Canyon staat in de belangstelling van grote investeringsfondsen als KKR en Carlyle. De Amerikaanse hedgefondsen hebben net als enkele branchegenoten interesse nu de fietsenmarkt door de coronacrisis flink groeit, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het in de jaren ’80 opgerichte Canyon staat vooral bekend om zijn racefietsen - het bedrijf sponsort onder meer de Alpecin-Fenix-ploeg van Mathieu van der Poel - en mountainbikes. Daarnaast maakt het bedrijf ook stadsfietsen en sinds kort ook elektrische fietsen. Canyon valt verder op door zijn bedrijfsmodel waarbij de fietsen alleen via internet te koop zijn.

Canyon zou door de interesse een verkoop overwegen en mogelijk 500 miljoen euro waard zijn. Een deel van de Duitse onderneming is al in handen van Amerikaanse investeerders. TSG Consumer Partners kocht in 2016 een ‘aanzienlijk minderheidsbelang’.