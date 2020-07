Hogere kosten raken resultaat netbeheerder Alliander

Alliander heeft in het eerste halfjaar minder winst geboekt dan een jaar eerder. Mede door de impact van het nieuwe coronavirus stegen de kosten voor de regionale netbeheerder. Daarnaast kampte het bedrijf met hogere tarieven voor het gebruik van het landelijk hoogspanningsnet.

Onder de streep resteerde een resultaat van 92 miljoen euro, tegenover 121 miljoen euro een jaar eerder. Tegelijkertijd stegen de opbrengsten tot ruim 1 miljard euro, 39 miljoen euro meer dan in het eerste halfjaar van 2019.

De uitbreiding van het energienet van Alliander ging in het eerste halfjaar in hoog tempo door, meldt het bedrijf in zijn halfjaarverslag. Zo werd er 250 kilometer aan middenspanningskabel meer aangelegd dan een jaar eerder. Bij huishoudens stokte de aanleg van slimme meters juist door lockdownmaatregelen.

Voor de rest van het jaar verwacht Alliander ook nog de gevolgen van de coronacrisis te voelen. Zo verbruiken enkele grote zakelijke klanten al minder stroom door de virusuitbraak en hun betalingen aan de netbeheerder hangen af van de mate van het energieverbruik. Daarnaast mag Tennet, waar Alliander aan betaalt voor aansluitingen op het landelijke hoogspanningsnet, dit jaar hogere tarieven rekenen.