Handelshoop helpt Nikkei vooruit

De Japanse effectenbeurs is woensdag opnieuw hoger geëindigd. Beleggers bleven hoopvol dat de Verenigde Staten en China vooruitgang boeken met een handelsovereenkomst. De gesprekken tussen de beide economische grootmachten worden woensdag voortgezet. Elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beursgraadmeters ook vooruit, na berichten dat de onderhandelingen goed verlopen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio klom 1,1 procent en sloot op 20.427,06 punten. Het was de derde winstdag op rij. De Japanse exportbedrijven waren opnieuw in trek door de hoop op een handelsdeal. Elektronicaconcern Panasonic won 3,2 procent en automaker Mazda steeg 1,2 procent. Chipbedrijven als Advantest (min 2,5 procent) stonden daarentegen onder druk, na een negatief sectorrapport van Goldman Sachs.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,6 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 2,4 procent bij. In Seoul dikte de Kospi 1,9 procent aan. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung toonde herstel na de tegenvallende kwartaalcijfers een dag eerder en won meer dan 3 procent. Chipmaker SK Hynix klom meer dan 7 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een winst van 1 procent onder aanvoering van de Australische oliebedrijven.