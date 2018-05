Eigenaar Action weerspreekt mogelijke verkoop

Geruchten dat de eigenaar van Action de winkelketen deels wil verkopen, zijn onjuist. Dat heeft de Britse investeringsmaatschappij 3i vrijdag laten weten na berichtgeving in Het Financieele Dagblad over een mogelijke verkoop.

Eerder vrijdagmorgen bevestigde een woordvoerster van 3i nog dat topman Simon Borrows van de beursgenoteerde investeerder tijdens een presentatie aan financieel analisten de suggestie opwierp tot een deelverkoop.

Maar later op de dag kwam de investeerder daar op terug in een persverklaring. „Er wordt op dit moment geen verkoop van Action overwogen. Elke speculatie op dit punt is onjuist en nutteloos.”

Op dit moment heeft 3i als direct aandeelhouder 44 procent van de aandelen van Action in handen. In Eurofund V, dat 3i beheert namens andere beleggers, zit nog eens 35 procent. Dat fonds houdt eind 2019 op te bestaan. Volgens het FD gaat dit deel daarom in de verkoop, maar volgens 3i is daar geen sprake van. „Rond die tijd zal er een vorm van herstructurering plaatshebben. Dit kan betekenen dat huidige investeerders in Eurofund V doorgaan of vervangen worden door nieuwe investeerders.”

Voor de nabije toekomst gaat 3i „op dezelfde basis door” sinds de aankoop van Action in 2011.