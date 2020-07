Boer Kootwijkerbroek: Groeizaam weer, maar mindere prijzen

„Groeizaam weer is het”, vindt boer Jaap van Wenum. Zijn gewassen varen er wel bij. „Maar commercieel was het vorig jaar beter.”

Het weer in deze julimaand steekt schril af bij vorig jaar. Werd toen de 40 graden overschreden, nu is het een stuk frisser en valt van tijd tot tijd een gestage regenbui. De natuur veert weer op, hoewel de droogte nog niet overal weg is.

Boer Jaap van Wenum uit Kootwijkerbroek heeft 45 hectare landbouwgrond. Hij verbouwt hoofdzakelijk aardappelen, maar ook zomertarwe, zomergerst en uien. „Door het droge voorjaar kwam alles moeizaam op gang, maar nu staan de gewassen er weer mooi bij. Vooralsnog zijn we op weg naar een gemiddelde opbrengst.”

Negatieve uitschieter is het perceel uien van 11 hectare. „Tussen maart en mei viel er nauwelijks regen en stoof het daar flink. Er zijn wat planten weggevallen en dat komt niet meer goed.”

Vergeleken met Zeeuwse boeren mag de Veluwenaar niet klagen, zegt hij. „Door het zoute grond- en oppervlaktewater kun je in Zeeland niet beregenen en dan heb je het als boer heel zwaar. De droogte hakte er daar flink in.”

beeld ANP

Het maakt dus nogal uit wáár je boer bent, erkent Van Wenum. Omdat hij de natuur een handje kan helpen als dat nodig is, is hij minder afhankelijk van het weer. „Als boer vind ik het mooi om mijn gewassen zo te zien groeien. Maar commercieel gezien was vorig jaar interessanter. Het extreme weer dreef de prijzen op.”

Nederland kampt nog steeds met een neerslagtekort, zegt woordvoerder Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. „Ondanks de regen van de afgelopen tijd hoort dit jaar nog steeds bij de 5 procent van droogste jaren ooit. Het oosten en zuiden van het land liggen op hoge zandgronden en zijn voor hun watervoorziening volledig afhankelijk van regen. Daar is het nog steeds erg droog.”

Weeronline voorspelde al op 9 mei dat in juli veel buien zouden vallen. Het KNMI waagt zich hier niet aan, zegt woordvoerder Josine Camps. „Ik snap dat het heel interessant om al in mei te horen wat voor zomer we krijgen, maar wij vinden zo’n verwachting niet betrouwbaar genoeg om te communiceren.”

„De weermodellen zijn inmiddels zo goed dat wij seizoens- en maandverwachtingen wél naar buiten durven brengen”, reageert Jaco van Wezel van Weeronline. „De modellen gaven aan dat een langere periode van droog weer onderbroken zou worden. In augustus verwachten wij dat het weer droger en warmer wordt, hoewel dat niet hetzelfde is als standvastig weer.”