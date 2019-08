Betalingsverwerker Adyen groeit stevig door

Betalingsverwerker Adyen heeft zijn omzet in eerste helft van dit jaar wederom flink opgevoerd. Daarbij profiteerde de Nederlandse onderneming, die de betalingen regelt voor duizenden bedrijven wereldwijd, van een verdere uitbreiding van zijn klantenbestand.

In de afgelopen tijd hengelde Adyen onder meer luchtvaartconcern Singapore Airlines en de Amerikaanse woninginrichter Restoration Hardware binnen als klant. Eerder werden al grote namen als Facebook, Spotify, Uber en Netflix binnengehaald.

Alles bij elkaar verwerkte de onderneming een volume van bijna 105 miljard euro aan betalingen. Dat is 49 procent meer dan een jaar eerder. De halfjaaropbrengsten voor Adyen gingen met 41 procent omhoog naar 221,1 miljoen euro. Het ging ook goed met de winstgevendheid. Onder de streep bleef 92,5 miljoen euro over, tegen 48,2 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Adyen houdt voorlopig vast aan zijn financiƫle doelstellingen die vorig jaar bij de beursgang naar buiten waren gebracht, onder meer met betrekking tot de winstmarge. De onderneming maakte in juni vorig jaar haar debuut op Beursplein 5. In maart dit jaar promoveerde Adyen naar de Amsterdamse AEX-index.