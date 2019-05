Zoon Trump in juni voor Senaatscommissie

Donald Trump jr., zoon van de Amerikaanse president Donald Trump heeft overstemming bereikt met de Senaat over een verhoor. De ondervraging achter gesloten deuren staat voor midden juni gepland.

Een speciale integriteitscommissie van de Amerikaanse Senaat heeft Trump jr. vorige week gedagvaard om voor de tweede maal vragen te beantwoorden over contacten met Rusland. De commissie wil hem ondervragen over de getuigenis die hij in september 2017 bij de Senaatscommissie heeft afgelegd en die later werd tegengesproken door de voormalige advocaat van Trump Michael Cohen.

Trump jr. ontkende toen direct betrokken te zijn geweest bij de plannen voor een Trump Tower in Moskou. „Wat ik weet, weet ik pas sinds de laatste paar weken”, zei hij bij het eerste verhoor.

Cohen verklaarde de familie Trump, onder wie zoon Donald en zijn zus Ivanka, zeker tien keer te hebben ingelicht over de situatie en voortgang van het Trump Tower-project, waarvan de bouw uiteindelijk niet is doorgegaan.

Van de vele onderzoeken die in het Amerikaanse Congres zijn gestart na het uitkomen van het Mueller-rapport is dit het enige dat door zowel de Republikeinen als de Democraten wordt gesteund.

Aanhangers van de president zijn boos op de Republikeinse commissievoorzitter Richard Burr omdat hij dit onderzoek heeft geïnitieerd. Veel Republikeinen zijn van mening dat hun president volledig is vrijgepleit door het onderzoeksrapport en dat de onderzoeken een „Democratische heksenjacht” zijn.