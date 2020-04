Uitzicht tijdens de crisis

Binnenblijven, hoe doe je dat als je op straat leeft? Blootgesteld aan mensen die langslopen en misschien het coronavirus bij zich dragen. Zonder beschermingsmiddelen. Zonder mogelijkheden om je te ontsmetten. En de mogelijkheid van 1,5 meter afstand bestaat ook bijna niet. Want hoe moet dat als iemand je wat geld of eten wil brengen?

Ook in de opvang zijn afstand en hygiëne belangrijk. Maar die locaties zijn snel vol. Of ze zijn niet geschikt. Nieuwe plekken zoeken dus. Bijvoorbeeld in een leegstaande gevangenis. Maar of dat ideaal is? Het kan ook een vervelend gevoel geven bij daklozen. Een sporthal dan maar. Of een wijkcentrum. Of een inderhaast opgezette tent. En intussen uitzien naar het einde van de crisis. Maar dat kan nog lang duren.

Dan is het treffend om te zien hoe een dakloze vrouw met een Bijbel op schoot zit. Niet alleen uitzien naar het einde van de moeilijkheden, maar vooral ook uitzien naar Boven. De Bijbel, waarin staat dat daklozen onderdak horen te krijgen. Waarin staat dat gevangenen bezoek moeten krijgen. Voor zieken moet alle zorg aan de dag worden gelegd. Dorstigen moeten te drinken krijgen. En hongerigen moeten worden gevoed.

Op een gunst wachten met de Bijbel op schoot. Het is eigenlijk een aanklacht tegen mensen die een dak boven hun hoofd hebben. De Bijbel biedt in elk geval uitzicht. Naar het Brood des Levens.