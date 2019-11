Spanjaarden weer naar de stembus

De Spanjaarden mogen zondag voor de tweede keer dit jaar naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Premier Pedro Sánchez, van de socialistische PSOE, kwam na de verkiezingen in april niet tot een meerderheid, waardoor er geen regering kon worden gevormd.

De PSOE won de verkiezingen in april met 123 van de 350 zetels en is ook nu weer de favoriet. Uit de peilingen blijkt dat het politieke landschap wederom erg verdeeld is en dat een regering vormen weer moeilijk gaat worden.

Verkiezingsmoeheid lijkt zondag een bepalende factor te worden. Het zijn de vierde parlementsverkiezingen in vier jaar.