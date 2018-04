„Raketten VS worden uit de lucht geschoten”

Amerikaanse raketten die worden afgevuurd op Syrië zullen allemaal uit de lucht worden geschoten en de lanceerinrichtingen zullen worden aangevallen. Dat heeft de Russische ambassadeur in Libanon aangekondigd.

Aleksander Zasipkin wees op een verklaring van de Russische president Vladimir Poetin en de Russische stafchef in die richting. „Als er een aanval komt door de Amerikanen, dan zullen de raketten worden neergehaald en ook de plek waar zij werden gelanceerd.”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft laten weten dat hij snel beslist over een Amerikaanse reactie op de vermoedelijk gifgasaanval in de Syrische stad Douma. Bij de aanval in Douma zouden zaterdag minstens zeventig mensen om het leven zijn gekomen. Syrië ontkent de aanval.