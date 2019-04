Partijactivisten vredig naast elkaar voor kieslokalen

Op de Jeruzalemse markt stampt een man bij het noemen van politicus Banny Grantz op de grond. Maar erger dan dat wordt het niet.

De sfeer in Jeruzalem is dinsdag, de dag waarop Israëliërs de 21ste Knesset kozen, aangenaam rustig. Veel inwoners hebben een vrije dag gekregen. De files zijn minder lang dan anders en in de trams is er minder geduw. De terrasjes zitten overvol op deze lenteachtige dag met temperaturen van ruim 20 graden. De winkelcentra doen uitstekende zaken.

Druk is het ook op de Machané Yehudamarkt, die de reputatie heeft van hotspot voor aanhangers van Likud, de partij van Benjamin Netanyahu. Een Likudactivist uit er zijn ongenoegen over de plannen van de grote rivaal Banny Gantz van Blauw-Wit, door bij het uitspreken van zijn naam hard op de grond te stampen.

Rond de kieslokalen in Jeruzalem zijn minder partijactivisten op de been dan in 2015. De reden is dat de campagne vooral gevoerd werd op de sociale media, waar met handen vol modder werd gesmeten. Op straat staan de kraampjes van de partijen echter gemoedelijk naast elkaar.

Alles draait vandaag om Blauw-Wit en Likud. Ook kiezers die voor een andere partij kiezen, hebben vaak een uitgesproken voorkeur voor een kabinet met de ene dan wel met de andere partij. Aanhangers van de uiterst linkse partij Meretz en de sociaal-democratische Arbeidspartij hopen bijvoorbeeld op de komst van een centrumlinks kabinet onder leiding van Gantz; de rechtse partijen geven de voorkeur aan een kabinet onder Netanyahu. Uitzondering zijn de aanhangers van middenpartijen die zowel links- als rechtsaf kunnen slaan.

Net als de Arbeidspartij heeft Meretz te kampen met de zuigende werking van Blauw-Wit. Burgers die eigenlijk op deze partijen zouden willen stemmen, kiezen toch voor Gantz omdat zij hopen Netanyahu daarmee uit het pluche te kunnen wippen. Netanyahu is al tien jaar aan de macht en wordt verdacht van corruptie.

„Ik waardeer Benjamin Netanyahu”, zegt Barak Ben Ya’acov van Blauw-Wit. „Maar na dertien jaar is het genoeg.” Hij telt daarmee niet alleen de afgelopen tien jaar dat Netanyahu aan de macht was, maar ook zijn leiderschap in de jaren 1996 tot 1999. „Het is niet goed zo lang aan de macht te blijven. We hebben een nieuwe leider nodig. Benny Gantz is een van de beste commandanten die het leger ooit gehad heeft. Hij heeft veel goede mensen op zijn lijst staan. Met hem is de eerste verandering die we zullen merken de vereniging van het land. We hebben een premier van het hele land nodig.”

Yaakov Duvkin van Likud herhaalt wat Netanyahu de afgelopen dagen heeft gezegd: wie rechts wil stemmen, moet niet op een kleine rechtse partij stemmen, maar op Likud. Op deze wijze kunnen aanhangers van rechts zich verenigen en sterk staan.

De ochtend na de verkiezingen lijkt hij zijn gelijk te hebben gekregen. De verwachting is dat Israël een nieuw rechts kabinet krijgt onder leiding van Netanyahu.