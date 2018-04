Naakte schutter doodt vier mensen in Nashville

NASHVILLE (ANP)- Een naakte man heeft zondagmorgen vier mensen doodgeschoten en vier anderen verwond in Antioch, een voorstad van de Amerikaanse stad Nashville. De politie heeft de schutter nog niet kunnen aanhouden. Circa 35 politiemensen maken jacht op de schutter die naar verluidt gebruikmaakte van een AR-15 aanvalsgeweer.

Van de dodelijke slachtoffers overleden er drie in het restaurant, een vierde stierf later in het ziekenhuis aan de opgelopen verwondingen. De Amerikaanse zender ABC meldde dat de man lopend is gevlucht. Het gaat om een blanke man met kort haar.

Getuigen meldden dat ze een verdachte man hebben zien lopen in de bossen nabij het restaurant. Aan de hand van de auto die bij het restaurant is geparkeerd, is de politie op zoek een 29-jarige man uit de staat Illinois. Hij is officieel aangemerkt als de verdachte.

De schietpartij had nog veel bloediger kunnen uitpakken als niet een van de bezoekers van het restaurant met gevaar voor eigen leven erin slaagde het geweer van de aanvaller af te te pakken. De politiechef noemde die man „een held die zeker enkele levens heeft gered.”

De man die het geweer afpakte werd ook geraakt door kogels, maar hij kwam er wonderwel met lichte verwondingen van af. Twee andere gewonden liggen nog in een nabijgelegen ziekenhuis. Een van hen verkeert in levensgevaar.