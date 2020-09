Merkel wil direct wapenstilstand Nagorno-Karabach

In telefoongesprekken met de leiders van Armenië en Azerbeidzjan heeft Duitse bondskanselier Angela Merkel aangedrongen op een direct einde aan de gevechten. Dat meldde haar woordvoerder dinsdag. Ze belde naar aanleiding van het conflict in Nagorno-Karabach.

„De bondskanselier heeft aangedrongen op een onmiddellijk staakt-het-vuren en een terugkeer naar de onderhandelingstafel,” zegt de woordvoerder. Merkel sprak maandag met de Armeense premier Nikol Pashinyan en dinsdag met Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev.

Merkel heeft ook gewezen op de mogelijkheid van hulp van de Minsk-groep voor een dialoog. De Minsk-groep is een groep van bemiddelaars geleid door Frankrijk, Rusland en de VS. Dinsdag houdt ook de VN Veiligheidsraad een noodoverleg vanwege de situatie in Nagorno-Karabach.

Sinds zondag zijn na ongeveer 26 jaar wapenstilstand in de regio weer gevechten uitgebroken. Aan beide kanten zijn al doden gevallen. Azerbeidzjan heeft sinds de oorlog in de jaren negentig herhaaldelijk aangekondigd de bergregio weer te willen heroveren. Armenië ziet het op zijn beurt als een historisch onrecht dat toenmalig Sovjetleider Josef Stalin de regio ooit aan het overwegend islamitische Azerbeidzjan toebedeelde.