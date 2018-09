Kabelbaan naar Zugspitze dicht na ongeval

De nieuwe kabelbaan naar de Zugspitze kan voorlopig niet worden gebruikt na een ongeluk bij een test. Een woordvoerster zei dat de verbinding, die pas in december in gebruik werd genomen, „met zekerheid verscheidene weken gesloten blijft”. Toeristen kunnen de bergtop, met 2962 meter de hoogste in Duitsland, overigens wel bereiken. De tandradbaan en een andere kabelbaan gaan wel.

Het ging woensdagavond, na het einde van de normale dienstregeling, mis tijdens een routine-oefening. Een onbemande bergingskooi knalde door nog onopgehelderde reden op een van de twee gondels. Ook daar zat niemand in. De schade is echter groot.

Vrijdag hing de gondel nog op de plek van het ongeval. Pas volgende week kan worden geprobeerd de cabines binnen te halen. Omdat vervoer per helikopter niet mogelijk is, worden ze naar het bergstation gehesen en daar gedemonteerd.