Israël houdt zich op de vlakte over aanval in Syrië

Israël erkent noch ontkent dat het maandagochtend de Syrische luchtmachtbasis T-4 bij Homs heeft aangevallen. Maar Israël had in elk geval goede redenen om het wel te doen.

Rusland en Syrië hebben Israël ervan beschuldigd de luchtaanval te hebben uitgevoerd. Op de luchtmachtbasis zou Iran een complex opbouwen dat wapens moet leveren aan Hezbollah in Libanon. Dat vormt een direct gevaar voor Israël: deze sjiitische bondgenoot van Iran zou inmiddels namelijk al meer dan 100.000 raketten hebben om Israël aan te vallen.

Twee Amerikaanse functionarissen meldden maandag dat Israël Washington heeft ingelicht voordat de aanval begon. Het Kremlin zei dat het niet van tevoren was gewaarschuwd, ondanks afspraken daarover. Die afspraken zijn gemaakt om confrontaties tussen het Israëlische en het Russische leger te voorkomen.

De verhoudingen zijn precair: Rusland steunt het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad. Maar Israël heeft de Russen laten weten dat het in actie komt als zijn belangen vanuit Syrië worden bedreigd. In de afgelopen zes jaar viel Israël volgens oud-generaal Amir Eshel zeker honderd keer doelen in Syrië aan.

De Syrische steun voor Hezbollah vormde al langere tijd een zorgpunt voor Israël. Daar komt nu als probleem bij dat Israëls aartsvijand Iran voet aan de grond probeert te krijgen in het noordelijke buurland. Israël wil dat voorkomen om een groter conflict met Iran te voorkomen.

Uri Dekel en Zvi Magen van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies schreven vorig jaar in een rapport dat Israël wat Iran betreft twee ontwikkelingen in Syrië wil voorkomen. Ten eerste wil Israël niet dat Iraanse strijdkrachten en aan Iran verbonden milities zich in de buurt van de grens Israël vestigen. In de tweede plaats wil Israël voorkomen dat Iran een militaire infrastructuur in Syrië opricht die hulp moet geven aan de strijdkrachten van de Assad, sjiitische milities in Syrië en aan Hezbollah.

„De Verenigde Staten, en zeker Rusland, zullen het werk voor Israël niet opknappen”, schrijven ze. „Terwijl president Trump verondersteld wordt Israël vooral te laten begaan, is het niet per se zijn taak Israël een veiligheidsnet te bieden als er zich onverwachte complicaties voordoen.” Dat maakt dat Israël van tijd tot tijd zelf moet handelen en zich moet voorbereiden op een mogelijke escalatie van het conflict met Iran. Maar beter is het die te voorkomen door gerichte acties.