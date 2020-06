Iraanse journalist ter dood veroordeeld voor ‘rol in protesten’

Een Iraanse journalist is ter dood veroordeeld omdat hij een rol zou hebben gespeeld in de golf van protesten in Iran in december 2017. Ten tijde van de demonstraties onderhield Rouhollah Zam vanuit Frankrijk een nieuwszender in het Perzisch. Hij staat bekend als een uitgesproken criticus van het Iraanse regime.

Ten tijde van Zams arrestatie in 2019 berichtte de Iraanse staatstelevisie dat de journalist naar Irak was gelokt door de veiligheidsdiensten. Vervolgens zou hij aan Iran zijn uitgeleverd. Zam kan nog in beroep gaan tegen zijn doodsvonnis

De journalist is veroordeeld voor het „verspreiden van corruptie over de aarde”, aldus een Iraanse justitiewoordvoerder. Die beschuldiging wordt vaker geuit richting politieke gevangenen die een bedreiging zouden vormen voor de staatsveiligheid.

De Iraanse demonstraties in 2017 ontstonden als gevolg van de onvrede over de armoede en de hoge prijzen. De manifestaties ontwikkelden zich gaandeweg in een breed protest tegen de overheid.