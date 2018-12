Inval Israël bij Palestijns persbureau

Israëlische strijdkrachten hebben in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever een serie invallen gedaan in winkels en kantoren, van onder meer het Palestijnse persbureau WAFA. De militaire eenheden waren op zoek naar de schutters die zeven Israëliërs hebben neergeschoten in de buurt van een Joodse nederzetting. De slachtoffers raakten gewond, een van hen levensgevaarlijk.

Medewerkers van WAFA vertelden dat de troepen in het kader van deze klopjacht beelden van bewakingscamera’s in beslag hebben genomen. Het Israëlische leger liet maandag weten te zijn begonnen met een „uitgebreide zoekactie” in dorpen nabij de nederzetting Ofra. Daar werd zondagavond vanuit een Palestijns voertuig het vuur geopend op mensen die bij een bushalte stonden te wachten. Premier Benjamin Netanyahu noemde de aanval „monsterachtig”.