Grote mazelenepidemie in Congo

Congo heeft opnieuw te maken met een grote mazelenepidemie. Sinds begin dit jaar hebben de autoriteiten bijna 90.000 verdachte gevallen geïdentificeerd. Dat is veel meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldde het ministerie van Volksgezondheid in Kinshasa. In 2018 waren er in totaal 65.000 vermoedelijke besmettingen.

Mazelen zijn een zeer besmettelijke, maar door vaccinatie makkelijk te voorkomen, ziekte. Tijdens de huidige epidemie overlijdt een op de vijftig patiënten aan de gevolgen van de ziekte, verklaarde het ministerie. Het sterftecijfer in arme landen is vaak hoger dan in Europa. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sprak onlangs van ongeveer 1500 sterfgevallen door mazelen in de Democratische Republiek Congo.

Van de 87.000 vermoedelijke mazelengevallen dit jaar zijn er tot nu toe slechts 677 bevestigd in het laboratorium, aldus het ministerie. Dat lage aantal is niet ongebruikelijk voor Congo, een onstabiel Centraal-Afrikaans land met een vervallen infrastructuur. Congo behoort tot de vijftien armste landen ter wereld.