Frankrijk noemt Erdogans opmerkingen over Macron ‘onaanvaardbaar’

Het Élysée in Parijs noemt de opmerkingen die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eerder op zaterdag deed over zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron „onaanvaardbaar”. Erdogan plaatste vraagtekens bij de geestelijke gezondheid van Marcon vanwege diens houding ten opzichte van moslims. Frankrijk roept zijn ambassadeur in Ankara terug voor overleg en een ontmoeting met Macron om de huidige situatie te bespreken.

„Wat valt er te zeggen over een staatshoofd dat miljoenen leden van verschillende geloofsgroepen op deze manier behandelt: ten eerste, mentale controle,” zei Erdogan in een televisietoespraak. Volgens de Turkse president heeft Macron „psychische checks” nodig.

Die woorden zijn heel slecht gevallen in Parijs. „De opmerkingen van president Erdogan zijn onaanvaardbaar. Buitensporigheid en onbeschoftheid zijn geen methode. We eisen dat Erdogan de koers van zijn beleid verandert, omdat die in elk opzicht gevaarlijk is”, vertelde een Franse presidentiële functionaris.

Het voorstel van Macron om de seculiere waarden van zijn land te verdedigen tegen de radicale islam heeft de Turkse regering boos gemaakt. Het is een nieuwe irritatie aan een groeiende lijst van geschillen tussen de Franse leider en Erdogan.

Macron beschreef de islam deze maand als een religie die wereldwijd „in crisis” is. Hij zei dat de regering in december een wetsvoorstel zal indienen om een wet uit 1905 te verstevigen die de kerk en de staat in Frankrijk officieel scheidde.

Hij kondigde een strikter toezicht op scholing aan en een betere controle op buitenlandse financiering van moskeeën. Ook beloofde hij een hardere aanpak van moslimextremisme.

Macrons opmerkingen kwamen na de onthoofding van de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty door een 18-jarige moslimextremist. Het Élysée wees zaterdag op „het ontbreken van condoleances en steunbetuigingen van de Turkse president na de moord op Samuel Paty”.