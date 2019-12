FBI gaat uit van terreuraanval in Jersey City

De FBI behandelt de aanslag eerder deze week op een joodse supermarkt in het Amerikaanse Jersey City als een geval van binnenlands terrorisme. Het Openbaar Ministerie in de staat New Jersey heeft dit bekendgemaakt.

Twee mensen openden dinsdag het vuur op de joodse winkel. Daar volgde een vuurgevecht met de politie op. Een politieman, drie burgers en de twee daders zijn daarbij gedood. Een van de twee daders bleek online antisemitische verklaringen te hebben achtergelaten, net als haatberichten tegen de politie, meldde The New York Times eerder al.