Dode en gewonden door aardbeving Filipijnen

Het zuiden van de Filipijnen is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,8. Daarbij is zeker een dode, een kind van zes jaar oud, en een onbekend aantal gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de stad Matanao.

Het epicentrum van de beving lag op 28 kilometer diepte op het eiland Mindanao in het uiterste zuiden van het land niet ver van de Davao, de grootste stad in die regio. Er zijn al diverse naschokken geweest, de twee zwaarste hadden een kracht van 5,0 en 5,7.

Er is geen tsunamigevaar, meldt de Amerikaanse geologische dienst. Op beelden te zien dat gebouwen ingestort zijn of beschadigd zijn geraakt. Op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Daardoor moest een ziekenhuis ontruimd worden.

Het land ligt op de zogenoemde Pacifische Ring van Vuur. Krachtige aardbevingen zijn daarom niet ongebruikelijk op de Filipijnen.