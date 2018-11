Democratische gouverneurs in „Trump-staten”

De Democraten hebben gouverneursverkiezingen gewonnen in meerdere staten waar Donald Trump won tijdens de presidentsverkiezingen. Ze legden het echter af tegen Republikeinse kandidaten in belangrijke staten als Ohio en Florida. Daar had Democraat Andrew Gillum gehoopt geschiedenis te schrijven als eerste zwarte gouverneur van die staat.

Democratische kandidaten wonnen onder meer in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania en Kansas: allemaal staten die in 2016 hielpen de Republikein Trump naar het Witte Huis te sturen. Dat kan een voorbode zijn voor de presidentsverkiezingen van 2020. Iowa ging wel weer naar de Republikeinen.

Republikeinse kandidaten leden ook nederlagen in Illinois, New Mexico en Maine. Die laatste staat krijgt volgens lokale media voor het eerst een vrouwelijke gouverneur. In Georgia is nog niet duidelijk wie heeft gewonnen. Daar hoopt Democrate Stacey Abrams de eerste vrouwelijke zwarte gouverneur van de Verenigde Staten te worden.