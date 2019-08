De G7 in gesprek; van bosbranden tot brexit

De leiders van de zeven grootste industrielanden zijn zaterdag tot maandag bij elkaar in de Zuid-Franse badplaats Biarritz. Waarover spreken zij? Vier vermoedelijke onderwerpen.

Wereldeconomie

De economische groei in de wereld verliest vaart. Stevenen we af op een recessie? Dat houdt de beleidsmakers wel bezig. De signalen duiden op een verdere afzwakking en er zijn aanzienlijke risico’s, zoals de handelsoorlog en brexit.

Duitsland en Groot-Brittannië balanceren op het randje. Er was daar in het tweede kwartaal sprake van krimp. Volgens de gangbare definitie spreken we bij twee termijnen met een negatieve uitkomst van een recessie. Beleggers vertrouwen het niet en kiezen voor staatsobligaties. Daarvan zijn de koersen de afgelopen weken gestegen en is de kapitaalmarktrente nog verder gedaald.

De Federal Reserve, de centrale bank in de VS, heeft recent –hoewel de Amerikaanse economie tot dusver goed presteert– de beleidsrente verlaagd; voor het eerst in tien jaar. De Europese Centrale Bank (ECB) zal na de zomervakantie waarschijnlijk eveneens besluiten tot nieuwe stimuleringsmaatregelen.

Handelsoorlog

Een mogelijk escalerende handelsoorlog vormt momenteel misschien wel het grootste risico voor de wereldeconomie. De Amerikaanse president Trump ligt al langer overhoop met vooral China. De export van dat land naar de VS overtreft de goederen- en dienstenstroom in omgekeerde richting. Trump eist dat de leiders in Peking maatregelen treffen om de handelsbalans in evenwicht te brengen.

De twee grootmachten hebben elkaar hogere importheffingen opgelegd en dreigen met verdere stappen. De onderhandelingen om de problemen op te lossen, lijken muurvast te zitten. Kortgeleden zag het er even naar uit dat China ook zijn munteenheid als wapen zou inzetten en daarmee het conflict wilde verbreden met een valutaoorlog; door de koers van de yuan te verlagen, realiseert China een concurrentievoordeel.

De handelsrelatie tussen de VS en Europa staat trouwens eveneens onder druk.

Rusland

De G7 moet weer G8 worden. Rusland heeft lang genoeg op het strafbankje gezeten, vindt de Amerikaanse president Trump. De grote industrielanden besloten Rusland na de annexatie van de Krim in 2014 te boycotten.

Europese landen binnen de G7 blokkeren echter de terugkeer van Rusland. Zolang de oorlog in Oost-Oekraïne niet voorbij is, willen zij president Poetin niet aan tafel. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn dat met elkaar eens.

Opvallend is dat Poetin en de G7-voorzitter, de Franse president Macron, elkaar maandag al hebben gesproken in Zuid-Frankrijk. Toen heeft Macron er bij Poetin op aangedrongen dat het vredesproces in Oekraïne weer op gang komt. Ook al zou die ontmoeting alleen maar over het mooie weer zijn gegaan, is die voor Poetin toch belangrijk om te laten zien dat hij niet volledig is geïsoleerd. En Macron heeft ermee aangegeven: Ik wil best met je praten, maar op de G7 doen we het nog even zonder jou.

Brexit

Ook al zou de G7-top geen economisch nut hebben, dan nog zijn de vele ontmoetingen tussen regeringsleiders van belang. Alle leiders hebben heel veel onderlinge ontmoetingen met anderen (bilateraaltjes) gepland. Tijdens dit soort toppen is de agenda van elke deelnemer tot de laatste minuut gevuld.

Zo kunnen zaken die officieel niet eens aan de orde waren, achteraf toch uitgroeien tot het speerpunt van de top. Brexit, bijvoorbeeld, zal zeer zeker aan de orde komen. Het is niet uitgesloten dat de Britse premier Johnson hier nog zaken kan doen. De voorzitter, de Franse president Macron, zei donderdag dat hij ook wil spreken over de Braziliaanse bosbranden.

Het kan bijna niet anders dan dat de leiders in Biarritz ook van gedachten wisselen over de spanningen rond Iran en de Straat van Hormuz. President Trump informeert wellicht bij EU-president Tusk of de Unie al tot een besluit komt over deelname aan de missie daar.