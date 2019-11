Chili kondigt maatregelen aan tegen betogers

De Chileense president Sebastián Piñera heeft donderdag een reeks maatregelen aangekondigd om de openbare orde in het land te herstellen. In Chili is het al lang onrustig. Mensen protesteren sinds half oktober tegen de sociale ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land. Ze eisen verregaande economische hervormingen en willen dat Piñera vertrekt.

Demonstranten die hun gezicht bedekken en plunderaars, kunnen rekenen op zware straffen. Verder komt er een speciaal team dat wetsovertreders sneller gaat vervolgen. Ook kondigde de president aan dat politieagenten extra bescherming krijgen, zonder daar details over te verstrekken. Het maatregelenpakket komt een dag na de hevige rellen in een van de rijkste buurten van hoofdstad Santiago.

„We zijn ervan overtuigd dat de maatregelen bijdragen aan het beschermen van de openbare orde”, zei Piñera donderdag. Volgens de Chileense politie zijn sinds het begin van de protesten al 10.000 betogers opgepakt. De meesten werden snel weer vrijgelaten.