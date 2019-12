‘Brexitwet nog voor kerst naar parlement’

De brexitwet van Boris Johnson wordt nog voor de kerst in stemming gebracht in het parlement. Dat zegt de onderminister van Financiën Rishi Sunak. Daarna wordt de begroting voor 2020 gepresenteerd.

„Het mandaat dat we hebben gekregen bij de verkiezingen is er om de brexit gedaan te krijgen. We vertrekken binnen een paar weken uit de Europese Unie”, aldus Sunak. „Wij willen de wet voor de kerst nog behandelen in het parlement.”

Sunak gaat ook nog kort in op de nationale gezondheidsdienst NHS. „De NHS is de nummer één prioriteit van het Britse volk.” De onderminister zegt dat er volgend jaar meer geld naar de NHS gaat.