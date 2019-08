Veel schade na hotelbrand in Philippine

Een groot deel van het dak van een hotel in het Zeeuwse Philippine is verwoest door brand. Die was lastig te bestrijden omdat het vuur tussen de zonnepanelen en het dak woedde. De brand was redelijk snel onder controle, maar pas rond 08.15 uur werd het sein brand meester gegeven.

De melding kwam rond 04.00 uur en de brandweer was er snel met veel voertuigen. Er was een persoon aanwezig. Die kon het pand aan de Havenpoortstraat ongedeerd verlaten. De brandweer deed metingen in de buurt omdat er meldingen van stankoverlast waren, maar er zijn geen schadelijke stoffen gevonden.

De eigenaren van het hotel vertelden Omroep Zeeland dat het hotel volgende week heropend zou worden na een verbouwing van anderhalf jaar. De oorzaak van de brand en de omvang van de schade zijn nog niet duidelijk.