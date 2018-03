„Rijksoverheid schuldig aan foute adoptie”

De rijksoverheid is aansprakelijk voor misstanden rond hun adopties van kinderen die in de jaren 80 uit Sri Lanka en Indonesië naar Nederland zijn gehaald.

Dat stellen de advocaten van een aantal van deze kinderen woensdagavond in het tv-programma Zembla. De kinderen verwijten dat de overheid niet optrad tegen illegale adopties en eisen compensatie voor de kosten die zij moeten maken om hun biologische ouders te achterhalen.

Het programma sprak met jurist Dewi Deijle, die zelf uit Indonesië is geadopteerd en namens de stichting My Roots de overheid aansprakelijk stelt. Zij zegt dat er misdaden zijn gepleegd en noemt het bizar dat de kinderen die zelf moeten oplossen en voor de kosten daarvan moeten opdraaien.

Advocaat Martin de Witte van SAP Advocaten stelt de staat aansprakelijk namens een vrouw die in 1987 uit Sri Lanka is geadopteerd. Hij zegt tegenover Zembla dat er sinds de jaren 60 kinderen uit het buitenland werden geadopteerd, maar dat er pas in 1989 wetgeving kwam die buitenlandse adopties reguleerde.

Het programma sprak ook met Dilani Butink, die in 1992 vanuit Sri Lanka is geadopteerd en ook een claim indient bij de overheid. Zij ontdekte dat haar adoptiepapieren zijn vervalst. „Dan denk je: Waar kom ik dan wel vandaan? Ben ik te vondeling gelegd? Ben ik op straat geboren? Ben ik gejat?”citeert Zembla haar.

Ook volgens oud-VVD-Kamerlid Nijpels is de overheid verantwoordelijk voor adopties in de periode voor 1989. Nijpels drong al in de jaren 80 aan op wetgeving voor buitenlandse adopties. In 1981 zei hij in de Tweede Kamer „dat het importeren van pinda’s aan meer voorschriften gebonden is dan de adoptie van een buitenlands kind.”

Emeritus hoogleraar adoptie Hoksbergen zegt dat de overheid faalde als toezichthouder. Zij zou zo veel mogelijk van de 40.000 buitenlandse kinderen moeten helpen om de fouten te herstellen.